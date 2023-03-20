Что нужно проверить в авто после окончания зимы 20.03.2023, 23:01

Подготовка к теплу должна быть тщательной.

Автомобили после зимнего периода эксплуатации нуждаются в проведении некоторых процедур, которые помогут водителям уверенно чувствовать себя на дороге весной.

О полезных советах по подготовке авто к весне рассказывает «Апостроф».

Очистите автомобиль от снега, грязи и соли. Не забудьте вымыть днище и колесные арки, поскольку они могут содержать больше соли и грязи, чем другие части автомобиля.

Проверьте уровень всех жидкостей, таких как масло, охлаждающая жидкость, тормозная жидкость и жидкость для омывателя стекла. Если какая-нибудь жидкость ниже нормы, добавьте нужное количество.

Проверьте давление в шинах и при необходимости подкачайте их. Также обратите внимание на состояние шин и протектор. Если протектор сильно изношен или поврежден на шинах, замените их.

Проверьте работу света и сигналов. Убедитесь, что все лампы горят и работают надлежащим образом.

Проверьте тормоза. Проверьте тормозные колодки, тормозные диски и тормозные жидкости. Если есть проблемы, замените необходимые детали или обратитесь к механику.

Проверьте заряд аккумулятора. Если низкий заряд, зарядите его или замените, если он уже достаточно стар.

Протестируйте работу кондиционера и системы отопления. Убедитесь, что они работают правильно.

Проверьте состояние щеток стеклоочистителя. Если они изношены, замените их.

Произведите внешнюю проверку автомобиля, чтобы убедиться, что он работает должным образом, и нет никаких проблем.

Следование этим простым шагам поможет подготовить автомобиль после зимы и обеспечить его безопасность и эффективность на дорогах.

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