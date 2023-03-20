Что нужно проверить в авто после окончания зимы
- 20.03.2023, 23:01
Подготовка к теплу должна быть тщательной.
Автомобили после зимнего периода эксплуатации нуждаются в проведении некоторых процедур, которые помогут водителям уверенно чувствовать себя на дороге весной.
О полезных советах по подготовке авто к весне рассказывает «Апостроф».
Очистите автомобиль от снега, грязи и соли. Не забудьте вымыть днище и колесные арки, поскольку они могут содержать больше соли и грязи, чем другие части автомобиля.
Проверьте уровень всех жидкостей, таких как масло, охлаждающая жидкость, тормозная жидкость и жидкость для омывателя стекла. Если какая-нибудь жидкость ниже нормы, добавьте нужное количество.
Проверьте давление в шинах и при необходимости подкачайте их. Также обратите внимание на состояние шин и протектор. Если протектор сильно изношен или поврежден на шинах, замените их.
Проверьте работу света и сигналов. Убедитесь, что все лампы горят и работают надлежащим образом.
Проверьте тормоза. Проверьте тормозные колодки, тормозные диски и тормозные жидкости. Если есть проблемы, замените необходимые детали или обратитесь к механику.
Проверьте заряд аккумулятора. Если низкий заряд, зарядите его или замените, если он уже достаточно стар.
Протестируйте работу кондиционера и системы отопления. Убедитесь, что они работают правильно.
Проверьте состояние щеток стеклоочистителя. Если они изношены, замените их.
Произведите внешнюю проверку автомобиля, чтобы убедиться, что он работает должным образом, и нет никаких проблем.
Следование этим простым шагам поможет подготовить автомобиль после зимы и обеспечить его безопасность и эффективность на дорогах.