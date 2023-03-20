На Запорожье ВСУ отбили выгодные позиции для будущего контрнаступления 20.03.2023, 23:54

Украинские воины уничтожили 24 единицы техники противника.

На Запорожском направлении за прошедшие сутки между Силами обороны и оккупантами состоялся бой. Захватчики пошли в атаку необычным способом, пишет УНИАН.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский. По его словам, враг использовал «несколько большое количество» техники и 50 человек личного состава. Несмотря на старания захватчиков, ВСУ отбили атаку противника и россияне отступили.

Украинские воины уничтожили часть личного состава оккупантов, четыре танка, девять единиц БМП и другой техники (всего 24 единицы). Тогда же украинские защитники смогли отбить некоторые позиции, чтобы занять более выгодные позиции для будущего контрнаступления.

«Враг, понимая, что там достаточно серьезные группировки войск, решил провести разведку боем, но малой группой это бы не удалось сделать – именно поэтому враг пошел в такое наступление, однако понес потери в технике и живой силе», – сказал спикер ВСУ.

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