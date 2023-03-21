Умер белорусский писатель Анатолий Козлов 21.03.2023, 1:04

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Анатолий Козлов

Ему было 60 лет.

Неожиданно умер писатель, редактор отдела прозы журнала «Полымя» Анатолий Козлов, сообщили в социальных сетях его коллеги. Ему было 60 лет, передает «Наша Нiва».

Анатолий Козлов родился 28 июля 1962 года в деревне Осиновка Краснопольского района на Могилевщине. В 1985 году окончил Гомельский государственный университет, в 1988—1990 годах учился в аспирантуре при Институте литературы АН БССР, работал над диссертацией «Cатира и юмор в белорусской литературе 1920-х — начале 1930-х годов».

Работал на ответственных должностях в журналах «Полымя», «Маладосць» и «Нёман», в 2003-2009 годах был главным редактором газеты «Літаратура і мастацтва».

С 1991 года был членом Союза белорусских писателей, с 2006-го — членом Союза писателей Беларуси.

Автор прозаических сборников «Міражы ценяў» (1990), «І тады я памёр…» (1993), «Незламаная свечка» (2000), «Юргон» (2006),«Горад у нябёсах» (2009), «Той, хто абганяе сны» (2014).

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