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Немецкие БМП Marder уже направляются в Украину

  • 21.03.2023, 2:17
Немецкие БМП Marder уже направляются в Украину

Об этом заявил министр обороны Германии.

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие боевые машины пехоты Marder, о передаче которых Берлин объявил в январе, уже направляются в Украину.

Об этом, как сообщает корреспондент «Европейской правды», он заявил перед заседанием Совета Европейского Союза в понедельник.

Писториус отметил, что центральной темой при обсуждении «снова есть и должна быть поддержка Украины», подчеркнув, что Германия является «самым большим сторонником Украины».

Министр рассказал о ходе тренировок украинских военных на комплексах ПВО и танках и отметил, что БМП Marder находятся в пути в Украину.

«Сейчас более 1000 украинских солдат проходят подготовку на комплексах противовоздушной обороны, на Leopard, Marder. Marder уже на пути в Украину», - добавил он.

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