Госсекретарь США жестко высказался о визите Си Цзиньпина в Москву 2 21.03.2023, 8:08

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фото: reuters

Кремль ждет наказание.

Если мирный план Китая не будет предусматривать вывод из Украины российских войск, он направлен на затягивание времени и не является конструктивным.

Как сообщает «Голос Америки», об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, комментируя визит лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву.

По словам Блинкена, тот факт, что лидер Китая посещает Россию через несколько дней после того, как Международной уголовный суд выдал ордер на арест Путина, свидетельствует, «что Китай не чувствует необходимости привлечь Кремль к ответственности за зверства, совершенные в Украине».

Блинкен считает, что лидер Китая использует визит в Россию, чтобы призвать президента РФ Владимира Путина прекратить огонь в рамках «мирного предложения» официального Пекина.

«Соединенные Штаты приветствуют любые инициативы, направленные на достижение справедливого и прочного мира. Предложение Китая содержит элементы, которые мы давно поддерживаем, включая обеспечение ядерной безопасности, разрешение гуманитарного кризиса, защиту гражданского населения... фундаментальным элементом любого плана в Украине для достижения справедливого и прочного мира должна быть поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с Уставом ООН. Любой план, который не отдает приоритет этому важному принципу, является в лучшем случае тактикой промедления или направлен на содействие несправедливому результату, что не является конструктивной дипломатией», - заявил Блинкен.

Он призвал страны мира не позволить ввести себя в заблуждение «любым тактическим шагом России, который поддержит Китай или другая страна, чтобы заморозить войну на собственных условиях».

«Призыв к прекращению огня, который не предусматривает вывода российских войск с территории Украины, фактически поддерживает ратификацию российского завоевания. Это признало бы попытки России силой захватить суверенные соседние территории. Это позволило бы России продолжить свои действия в Украине, а прекращение огня сейчас, без длительного решения, позволило бы президенту Путину передохнуть и перенастроить свои войска, чтобы потом возобновить войну в более выгодное для России время», - подчеркнул госсекретарь США.

Блинкен также напомнил, что Украина уже предложила формулу мира, которую считает справедливой.

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