закрыть
21 марта 2023, вторник, 9:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские военные презирают Соловьева и Скабееву и готовят побег с фронта

2
  • 21.03.2023, 8:16
  • 6,780
Российские военные презирают Соловьева и Скабееву и готовят побег с фронта

От повального дезертирства их останавливают только заградотряды.

Нравственный дух русских мобилизованных военных крайне низок – большинство из них сбежало бы с поля боя, если бы не заградительные отряды.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

По его словам, разведка перехватывает большое количество звонков россиян, в которых они находятся в панике и страхе.

«Они видят работу своих же заградительных отрядов, видят некомпетентность своего командования и видят огромные потери людей вокруг себя. Ни о каких идейных составляющих или доверии к пропаганде Соловьева и Скабеевой речь точно не идет», - отметил Юсов.

Он считает, что если бы не было заградительных отрядов, большинство российских мобилизованных сбежали бы с позиций.

Напомним, также Юсов сказал, что каждый месяц в России «тихо» мобилизуют минимум 20 тысяч человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашисты попали в жесткую «металлическую» ловушку
Лукашисты попали в жесткую «металлическую» ловушку Артем Черников
Открытое письмо Иосифа Середича может быть сигналом от чиновников
Открытое письмо Иосифа Середича может быть сигналом от чиновников Андрей Санников
Тот же Фридман, только в профиль
Тот же Фридман, только в профиль Ирина Халип
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат Іосіф Сярэдзіч