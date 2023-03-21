Российские военные презирают Соловьева и Скабееву и готовят побег с фронта

Российские военные презирают Соловьева и Скабееву и готовят побег с фронта2
- 21.03.2023, 8:16
- 6,780
От повального дезертирства их останавливают только заградотряды.
Нравственный дух русских мобилизованных военных крайне низок – большинство из них сбежало бы с поля боя, если бы не заградительные отряды.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.
По его словам, разведка перехватывает большое количество звонков россиян, в которых они находятся в панике и страхе.
«Они видят работу своих же заградительных отрядов, видят некомпетентность своего командования и видят огромные потери людей вокруг себя. Ни о каких идейных составляющих или доверии к пропаганде Соловьева и Скабеевой речь точно не идет», - отметил Юсов.
Он считает, что если бы не было заградительных отрядов, большинство российских мобилизованных сбежали бы с позиций.
Напомним, также Юсов сказал, что каждый месяц в России «тихо» мобилизуют минимум 20 тысяч человек.