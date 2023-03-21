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Российская ПВО сбила свой истребитель над Донецком

  • 21.03.2023, 8:41
  • 5,356
Российская ПВО сбила свой истребитель над Донецком
иллюстративное фото

Опубликовано видео с места падения самолета.

Вчера, 20 марта, российские оккупанты сбили из систем ПВО свой самолет над захваченным Донецком.

Накануне над временно оккупированным Донецком сработали российские системы противовоздушной обороны.

Захватчики снова продемонстрировали свои способности и демилитаризовали военный самолет РФ.

Кадры публикует ТГ-канал «Украина 365».

По предварительным данным, армия России помогла совершить «отрицательный полет» своему Су-27 или Су-35.

«Бей своих, чтобы чужие боялись!» – высмеяли армию РФ пользователи. Судя под видео, пилот успел катапультироваться.

Снимавшие видео жители Донецка утверждали, что видели под куполом парашюта человека. Предварительно известно, что он выжил.

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