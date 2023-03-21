«Лукашенко будет стоять на коленях и просить прощения» 21.03.2023, 9:07

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фото: getty images

Запомните эти слова.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец уверен, что ультиматум Запада и перекрытие транзита китайских грузов через Беларусь поставят Лукашенко на колени.

«Лукашенко будет стоять на коленях и просить прощения у народа!

Запомните этот пост!», — написал политолог.

Ранее Дмитрий Болкунец написал, что в свете последних событий «никаких переговоров с Лукашенко нет и быть не может».

«Этот человек не способен к переговорам. Разговаривать с ним можно только на языке ультиматума. Я об этом говорил и осенью 2020 года, и в 2021 году публично и на многочисленных встречах дипломатам. Я не раз говорил, что перекрытие дороги и подобные методы единственный способ достичь результата.

Большинство здравомыслящих людей поддерживают необходимость ультиматума. Только ультиматум! Поставим Лукашенко на колени!», — считает политолог.

В интервью Charter97.org Дмитрий Болкунец заявил, что коллективный ультиматум со стороны ЕС и США вынудит Лукашенко как минимум освободить всех политических заключенных. Речь идет о перекрытии всех железнодорожных пунктов на границе ЕС и Беларуси и остановке транзита китайских товаров через территорию нашей страны.

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