Боец ВСУ рассказал об истинном положении дел в Бахмуте 21.03.2023, 10:49

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Защитник города-крепости опроверг российские фейки.

Украинские защитники не собираются сдавать врагу крепость Бахмут, так как есть силы и резервы для успешной обороны.

Украинские защитники не собираются сдавать врагу крепость Бахмут, так как у ВСУ есть силы и резервы для успешной обороны.

Об этом накануне заявил один из украинских защитников, который находится в самом городе и принимает активное участие в защите Бахмута.

С его слов, в Сети распространяется очень много неподтвержденной и искаженной информации о событиях вокруг самого города, информирует «Украина 365».

РосСМИ часто публикуют кадры, как якобы ВСУ оставляют город, но на самом деле картина совершенно иная. У ВСУ есть резерв для успешной защиты города, а также политическая воля, которой не было в 2014 году.

Действительно, ситуация в самом городе очень сложная и бойцам ВСУ приходится нелегко, однако о сдаче города не может быть и речи.

Аналитики из ISW заявляют, что 19 и 20 марта оккупанты совершали штурм Бахмута. Российская армия немного продвинулась в районе улицы Корсунского, около комплекса «АЗОМ» и между Богдановкой и Хромовым.

«Вагнеровцы» сумели продвинуться в районе Мариупольского кладбища на юго-западе Бахмута. Со слов Пригожина, сейчас его наемники контролируют 70% города. 19 марта они вели бои в районе трассы Т0504 Константиновка — Часов Яр — Бахмут.

Ряд российских СМИ сообщил о том, что «вагнеровцы» уже ведут бои в районе стадиона «Аванград», который находится в 800 метрах от здания городского совета. Сами же российские военные блогеры боятся перспективы контратаки ВСУ в Бахмуте.

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