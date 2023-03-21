Эпический позор Путина 5 21.03.2023, 11:36

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Визит «двойника» в Мариуполь закончился полным провалом.

Фейковое путешествие российского диктатора в Севастополь и Мариуполь, которое пропагандисты подали как «невероятный показ силы» Путина, свидетельствует скорее о слабости российского президента. Тем более что закончились эти визиты рядом абсолютных провалов.

Нет никаких сомнений в том, что распиаренная кремлевскими СМИ поездка Путина на оккупированные территории готовилась спешно, потому что после объявления диктатора в международный розыск ему нужно было продемонстрировать своему народу хоть что-нибудь победное. Якобы меня могут винить в чем угодно, но буду делать все, что пожелаю, а за это мне не будет абсолютно ничего. «24 Канал» проанализировал для чего диктатору понадобилась эта «поездка».

Впрочем, на самом же деле посетить Крым и Донбасс российский диктатор побоялся, поэтому отправил туда актера-двойника. И это понятно, ведь, как показывает дело Рогозина, от прилета не застрахован никто, а Путин слишком сильно боится за свою жизнь.

Вылезти из бункера слишком страшно

Следует отметить, что поведение российского президента за последние почти 10 лет свидетельствовало о невероятном прогрессировании у него паранойи и феноменальной трусости.

Путин всегда выстраивал себе имидж маскулинного альфа-самца, и еще в 2012 году мог полетать на мотодельтаплане со стерхами, а в 2014-м – встретиться с депутатами Госдумы и даже выступить на концерте в оккупированном Крыму перед многотысячной толпой и без бронекапсулы. С каждым годом диктатор скатился в свой шизофренический пузырь и и, казалось, дошел до пика безумия после пребывания в бункере во время пандемии COVID-19.

Все эти крайне редкие встречи с кем-то из своего ближайшего окружения за длинным столом уже давно стали мемами. Однако они дают определенное понимание того, насколько Путин боится за свою жизнь.

И совсем не зря всех, кто встречается с бункерным диктатором до сих пор прогоняют через двухнедельный карантин и сдачу анализов на коронавирус и глисты. Не просто так россияне и оплачивают труд специальному охраннику, который носит за «главным геополитическим стратегом» специальный чемоданчик для сбора фекалий.

Так чего удивляться тому факту, что после начала полномасштабного вторжения Путин выступал в московских «Лужниках» в специальном помещении из бронестекла.

А чего стоит появление российского президента на полигоне в Рязанской области, где всех мобиков заставили стрелять из автоматов без магазинов

Вполне понятно, в этом контексте, зачем диктатор повсюду таскает собственный зенитно-ракетный комплекс, который должен прикрывать его от любой опасности с воздуха: вражеских ракет, беспилотников, инфицированных птиц, обломков самолетов, ядерных боеголовок и даже лазерных лучей. По крайней мере, такой приказ отдали операторам «Панциря», которые катаются по дороге бункер – Кремль. Впрочем, существуют такие опасные ситуации, в которых Путин не может доверить свою жизнь ни снайперам, ни собственной ПВО. Например, выступление перед реальной толпой, которая «очень любит своего царя» на концерте по случаю ликвидации 150 тысяч российских солдат. Поскольку народу нужно было показать, что дедуган еще способен не сходить под себя при одной только мысли о появлении на публике, в Кремле решили не устанавливать бронестекло, но отправили туда двойника.

Так стоит ли вообще думать, почему при такой жалкой трусости бункерный фюрер за почти 9 лет не совершил ни одной поездки на Донбасс, где на самом деле могло прилететь. Путин даже в России никогда не появится в прифронтовых областях, не то, чтобы приближаться к фронту. Он же не Байден, который был абсолютно уверен, что в день визита Москве не хватит смелости даже беспилотник в сторону Киева запустить. Потому и веры в то, что российский лидер сделал себе инъекцию смелости и решился прибыть на Донбасс, нет вообще никакой. Тем более «визит» сопровождался просто огромным количеством доказательств, что во всех мероприятиях принимал участие двойник.

Театр многих актеров

О том, что Кремль наспех реализовал спецоперацию «Путин на Донбассе», говорит и сам результат. В подлинность кадров, которые продемонстрировали россиянам их же «СМИ», не поверили, судя по всему, даже те, кто слепо верит пропаганде. Сначала совсем не подготовленного двойника Путина привезли в Севастополь для участия в открытии школы искусств. Такое себе мероприятие для визита президента, честно говоря, однако если речь идет о срочной необходимости выйти в люди после объявления в международный розыск по подозрению в совершении военных преступлений, то и такое подойдет.

При этом, никаких присущих приезду российского президента мер безопасности не было. Как и его встреч с местными «чиновниками». Даже Аксенова с хлебом и солью возле Крымского моста не поставили, только «губернатора» Севастополя срочно оторвали от бани и проституток, ведь вообще без «чиновников» имитировать визит первого как-то не комильфо.

Однако нормально сыграть президента актеру не удалось. То ли пынеходы были слишком маленькие, то ли просто ноги перед расстрелом скрутило, но «Путин» сильно прихрамывал. Да еще и разок прямо перед камерами поправил маску на подбородке, после чего у него съехало «лицо».

Смотрите видео, как двойник Путина поправляет маску:

Однако эти провалы – ничто по сравнению с теми, которые пропагандисты допустили в Мариуполе. Во-первых, в этот уничтоженный россиянами город привезли уже совсем другого двойника, который уже не хромал.

Но ведь такое странное «выздоровление» явно нельзя объяснить тем, что «Путину» просто пересадили суставы из челюсти в колено. Тем не менее, приобретя ровный ход, «президент» почему-то потерял половину зубов.

Самый большой ляп «поездки» Путина в Мариуполь заключается в том, что именно пропагандисты показали россиянам в качестве отчета. Насколько же нужно было спешить забить эфир телеканалов, чтобы даже не перезаписать встречу двойника с местными жителями, которые, кстати, оказались настоящими коллаборантами, а не работниками ФСО, где пенсионер не просто напомнил фюреру, что он уже старый, а также чуть ли не прямо обвинил его в том, что мариупольцы остались без ничего.

Да еще и посреди записи было слышно, как неизвестная женщина на целый двор кричит, что встреча диктатора со «счастливыми местными» – ложь и показуха.

Смотрите разбор беседы «Путина» с жителями Мариуполя:

Унизил «денееровцев»

Кроме того, мимолетным появлением в Мариуполе «Путин» серьезно возмутил всех так называемых «граждан «ДНР». Потому что в «республики» диктатор не приезжал никогда, а встретиться с идолом и передать ему поклоны с мольбами хотят почти все, кто еще верит в» русский мир». Однако в прифронтовой Донецк не погнали даже двойника. Ведь неудобно будет, если самого «президента» размажет GMLRS на глазах у местных «чиновников». Конечно, Гундяев потом объяснит плебсу, что Путин воскрес и произошло чудо второго пришествия, но же, например, Кадыров и его «ахматовцы» такого не оценят.

Тем не менее актера не пустили даже в условно тыловой Шахтерск или Снежное, не показали его местным террористам. Даже с Пушилиным встречи не было, что вообще очень показательный момент. Вероятно, у Путина считают главаря квазиреспублики отыгранным материалом, не стоящим даже пожать руку двойнику президента. Или же в Москве решили не рисковать лишний раз, потому что кто их знает тех бразильцев, они Римский устав ратифицировали, еще отвезут в Гаагу.

Словом, как-то очень обидно для «народа» «ДНР» получилось. Будто им еще раз напомнили, что на них россиянам глубоко наплевать, а вот о Мариуполе Кремль заботится. По крайней мере, именно так думает большинство жителей «республик», которым каждый день рассказывают о невероятном восстановлении города. Поэтому они и завидуют мариупольцам, потому что в инфраструктуру шахтерской столицы годами не вкладывали ни копейки.

Начал предвыборную кампанию

Кроме того, визитами своих двойников в оккупированные украинские города, Путин, по словам политологов, своеобразно начал свою предвыборную гонку. Будто альтернативы «владыке земель» просто не существует. И наплевать, что этого «героя» даже после смерти признают виновным в похищении детей, убийстве десятков тысяч гражданских жителей, а также впишут во все учебники в качестве незадачливого косплеера Гитлера.

Понятно, что если Россия не развалится до того времени, и если царька не прибьют табакеркой или не сдадут в Гаагу, жители болот пойдут на избирательные участки и снова переизберут своего идола. Будут так поступать даже либералы. Потому что, как они говорят: «Если не Путин, то кто?»

Впрочем, если отстраниться от того, что россияне будут любить Путина до тех пор, пока не пройдут через настоящую денацификацию, сама «поездка» в Мариуполь и Севастополь продемонстрировала скорее агонию режима, чем его силу.

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