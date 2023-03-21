ЕРИП ввел изменения для клиентов 21.03.2023, 11:37

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Каких платежей они касаются.

ЕРИП с 21 марта, как и обещал, ввел разрешенный минимальный платеж по части банковских услуг. Речь о пополнении банковских счетов, вкладов и депозитов. Теперь минимальный платеж составляет три рубля, сообщает «Зеркало» со ссылкой на сайт организации.

Напомним, в начале марта сообщалось о том, что с 21 марта ЕРИП введет ограничения по операциям пополнения банковских счетов и карт. На прошлой неделе на предприятии не смогли рассказать подробности грядущих изменений.

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