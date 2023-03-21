В Беларуси закрыли для беспилотников аэродром возле границы с Украиной 3 21.03.2023, 12:05

Минобороны изменило перечень запрещенных для полетов дронов зон.

Министерство обороны Беларуси своим постановлением №5 от 7 марта увеличило перечень запрещенных зон в Беларуси для полетов беспилотников. Документ опубликован 21 марта на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, обновлен перечень запрещенных зон для беспилотников и изменен перечень специальных зон в воздушном пространстве.

Также определены пилотажная зона, зона взлета и посадки и перечень внетрассовых маршрутов аэродрома «Михалин», находящегося южнее Бреста в сторону границы с Украиной.

Как сообщал сайт Charter97.org, 26 февраля с помощью беспилотников под Минском был поврежден российский военный самолет А-50, координировавший полеты авиации и ракет РФ для их атак по Украине.

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