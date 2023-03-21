Как могут видеть космос инопланетяне: потрясающая анимация 21.03.2023, 12:16

3,328

Ученые из обсерватории Fermi опубликовали необычное видео.

Из всего диапазона электромагнитного спектра излучений человеческий глаз улавливает лишь совсем небольшую часть, поэтому вся красота высоко- и низкоэнергетического излучения для нас, увы, недоступна (ну, если смотреть невооруженным глазом, конечно).

К счастью, есть инструменты, позволяющие нам увидеть невидимые лучи, которые, возможно, где-нибудь во Вселенной могут видеть другие формы разумной или не очень жизни.

Один из таких приборов имеет космический гамма-телескоп Fermi, который постоянно следит за всем небом, наблюдая источники гамма-излучения и за тем, как они изменяются со временем.

Благодаря космической обсерватории Fermi была создана анимация, показывающая гамма-излучение от 1525 источников, представленных пульсирующими фиолетовыми кругами, собранных в период с февраля 2022-го по февраль 2023 года. При этом каждый кадр отображает три дня наблюдений. Чем больше круг, тем ярче гамма-излучение. Желтый круг представляет видимый путь Солнца по небу за этот период времени. Плоскость Млечного Пути на анимации выглядит оранжевой полосой, простирающейся через центр изображения. В ней тоже присутствует гамма-излучение — более яркий цвет означает более яркое свечение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».