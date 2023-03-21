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Заткнись и молчи: Гиркин напал на Путина

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  • 21.03.2023, 12:43
  • 8,734
Заткнись и молчи: Гиркин напал на Путина
Игорь Гиркин (Стрелков)

Диверсант агрессивно обратился к главе РФ.

В последнее время террорист Игорь Стрелков-Гиркин активно критикует президента Владимира Путина.

В своем новом видеообращении Гиркин посоветовал Путину держать язык за зубами, передает «24 канал».

Гиркин довольно агрессивно обратился к главе РФ и посоветовал ему замолчать.

«Владимир Владимирович, замолчи, молчи. И нам не будет за тебя стыдно», – подчеркнул террорист.

Напомним, что Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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