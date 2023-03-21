«Вагнер» против кадыровцев: Россию разрывает война кланов 21.03.2023, 13:07

1,672

События развиваются по неожиданному сценарию.

В РФ не будет гражданской войны, прогнозы о возможности которой ранее появлялись в прессе, заявил российский оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко.

«Нет, это не гражданская война. Я бы не стал употреблять такой термин, потому что для развития гражданской войны в России отсутствует очень важный компонент – нет граждан», – заявил он в интервью «Главреду».

Собеседник пояснил, что гражданская война подразумевает столкновение политически окрашенных сил – например, «красных» и «белых» (как в 20-м веке на территории бывшей Российской империи, - ред.).

«Подчеркну, что в России события будут развиваться по-другому. Там произойдет мафиозная война за территорию и собственность. Политической разницы между условными ЧВК Вагнер, гвардией Кадырова и ЧВК Редут, если они начнут такое сражение, не будет. Разница лишь в том, кто и к какой мафиозной группировке принадлежит», — добавил Яковенко.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что война РФ против Украины станет началом распада России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».