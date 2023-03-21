Полк Калиновского: Европейская Беларусь возродится!1
- 21.03.2023, 14:40
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Бойцы полка освобождают нашу страну через освобождение Украины.
Бойцы полка Калиновского показали кадры из окопов войны в Украине.
«Мы каждый день боремся за освобождение Беларуси через освобождение Украины. Мы хорошо осознаем, что только проигрыш России в Украине дает нам шанс на уничтожение режима Лукашенко в Беларуси. Только если «плешивый» окончательно забьется в свой бункер, «синепалый» рухнет. А демократическая, национальноориентированная и европейская Беларусь возродится!
Жыве Беларусь и Слава Украине!» — пишет пресс-служба полка.