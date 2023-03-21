Дрон сбросил боеприпас на нефтепровод «Дружба» 21.03.2023, 14:50

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Это уже четвертая атака за несколько дней.

Российские СМИ сообщают, что нефтепровод «Дружба» в Брянской области атаковал дрон, передает Цензор.НЕТ.

По их данным, дрон сбросил боеприпас на территорию нефтепровода в поселке Дружба Новозыбковского района Брянской области. Это произошло накануне, 20 марта, около 12 часов.

По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал.

В РФ утверждают, что это уже четвертая подобная «атака» за несколько дней.

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