закрыть
21 марта 2023, вторник, 15:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дрон сбросил боеприпас на нефтепровод «Дружба»

  • 21.03.2023, 14:50
  • 3,460
Дрон сбросил боеприпас на нефтепровод «Дружба»

Это уже четвертая атака за несколько дней.

Российские СМИ сообщают, что нефтепровод «Дружба» в Брянской области атаковал дрон, передает Цензор.НЕТ.

По их данным, дрон сбросил боеприпас на территорию нефтепровода в поселке Дружба Новозыбковского района Брянской области. Это произошло накануне, 20 марта, около 12 часов.

По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал.

В РФ утверждают, что это уже четвертая подобная «атака» за несколько дней.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В Беларуси назревает номенклатурный переворот
В Беларуси назревает номенклатурный переворот Наталья Радина
Чего ждать от встречи Путина и Си Цзиньпина
Чего ждать от встречи Путина и Си Цзиньпина Петр Олещук
Лукашисты попали в жесткую «металлическую» ловушку
Лукашисты попали в жесткую «металлическую» ловушку Артем Черников
Открытое письмо Иосифа Середича может быть сигналом от чиновников
Открытое письмо Иосифа Середича может быть сигналом от чиновников Андрей Санников