Появились новые подробности трагической аварии в Смолевичах 4 21.03.2023, 14:52

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В маршрутном такси, где 15 посадочных мест, ехали 19 человек.

Расследование трагического ДТП с участием маршрутки и МАЗа в Смолевичском районе 20 февраля выявило комплекс проблем в сфере дорожной безопасности. Об этом рассказал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед на совещании у Лукашенко.

«За всеми этими трагическими обстоятельствами стоит целый комплекс проблем. Тот же автомобиль МАЗ два года не проходил техосмотр. Выявились серьезные проблемы в безопасности перевозок пассажиров: в этом маршрутном такси, где 15 посадочных мест, ехали 19 человек, т.е. в погоне за наживой грузоперевозчик просто натолкал туда людей. Видите, совокупность факторов. Одно цепляется за другое. Мы сейчас проверили: в службе Миноблтранса более 100 грузовиков ездят без техосмотра. Каждый из них — это опасность на дороге. И это только в одном предприятии», — заметил Швед.

«Далее. В этом злополучном маршрутном такси ехали школьники. Почему они в нем ехали: потому что сломался школьный автобус, а органы местной власти не обеспечили оперативную замену. Дети были вынуждены ездить в маршрутном такси. В результате два ребенка погибли, два — получили телесные повреждения», — добавил генпрокурор.

Напомним, 20 февраля в Смолевичском районе столкнулись груженный песком МАЗ и маршрутное такси. В ДТП погибли 11 человек, девять — госпитализированы. Позже в больнице умерли еще два человека, таким образом, чисто жертв аварии достигло 13 человек. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК.

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