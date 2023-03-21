Медики рассказали, как царапина на сковороде влияет на здоровье 4 21.03.2023, 15:13

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Исследование провели в Австралии.

Каждый из нас, вероятно, имеет кастрюлю или сковородку, которые уже видели лучшие дни. Но новое исследование показывает, почему вам следует выбросить их в мусор.

Исследование показало, что царапина в сковороде с антипригарным покрытием из тефлона может быть опасной для здоровья.

Царапины на сковородах и кастрюлях — это обычное явление. Но новое исследование, опубликованное в журнале «Наука об общей среде», показывает, что они могут нанести вред вашему здоровью.

В австралийском исследовании ученые также показали, что пластиковые частицы могут попадать в нашу пищу, если она контактирует с поврежденной кухонной посудой — даже маленькая царапина на сковороде с антипригарным покрытием из тефлона может высвободить около 9 100 потенциально опасных пластиковых частиц.

Уже ранее ученые рассказывали, что вещества, которые образуются при разложении тефлона, могут вызывать различные заболевания, такие как проблемы с дыханием, повышенный уровень холестерина в крови, а также влиять на развитие некоторых видов рака.

Так, исследование, проведенное в 2015 году учеными из Университета Джона Хопкинса, показало, что при нагревании антипригарной посуды из тефлона до высоких температур образуются вредные вещества, такие как перфторооктановая кислота (ПФОКА). Эти вещества могут вызвать различные заболевания, включая проблемы с печенью и сердцем, а также влиять на развитие некоторых видов рака.

Кроме того, антипригарное покрытие из тефлона может быть опасным для животных, так как они могут случайно съесть кусочки этого материала, что может привести к отравлению и даже гибели.

В целом, хотя антипригарное покрытие из тефлона может быть полезным при использовании на низких температурах, его использование при нагревании до высоких температур может представлять риск для здоровья. Поэтому рекомендуется использовать альтернативные варианты посуды, такие как чугунная или нержавеющая сталь.

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