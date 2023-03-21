Украинский дипломат рассказал, какой глупый поступок Путина привел к выдаче ордера МУС 1 21.03.2023, 15:23

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Александр Хара

Хозяина Кремля и его камарилью могут выдать международному правосудию.

Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Украинский дипломат и политолог, эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара в интервью сайту Charter97.org рассказал, как глупость Путина сделала реальностью возможность привлечения хозяина Кремля к ответственности и выдадут ли его российские элиты.

— Важность этого решения можно определить в двух плоскостях — в отношении Украины и в отношении мира. Для Украины это первый такой важный юридический шаг, когда признаются преступления Российской Федерации и высшего руководства. Соответственно, есть надежда, что организаторы этих преступлений, не просто рядовые исполнители, а именно организаторы, могут предстать перед судом и понести наказание.

Если оценивать с глобальной точки зрения, ни наличие постоянного места в Совете Безопасности ООН, ни ядерное оружие, ни крупная армия не оттолкнули международные институты от того, чтобы называть вещи своими именами. Даже если правосудие не будет физически выполнено, то есть Путин не предстанет перед судом и не будет сидеть в тюрьме, то на его репутации и репутации всех, кто его поддерживает, останется пятно до самого конца. Это сигнал другим тоталитарным лидерам в мире, что их не защитит иммунитет глав государств от ответственности за преступления, которые они совершили либо планируют совершить.

— Как вы считаете, есть ли возможность того, что подобный ордер будет выдан на арест Лукашенко?

— Основания есть, Лукашенко является соучастником этой агрессивной войны, а это является преступлением даже с точки зрения белорусского, российского и украинского законодательств. Я не уверен по поводу такого осуждения с точки зрения того, что он сделал с самими белорусами, потому что мы говорим о военных преступлениях, преступлениях против человечества и геноциде. Это самые страшные преступления.

То, что Лукашенко фактически узурпировал власть, сажал и убивал лидеров оппозиции и обычных граждан, которые выступали против, также является преступлением. Но это не попадает под международное гуманитарное право, в частности про военные преступления. Поэтому как соучастник агрессии против Украины ему вполне могли бы выписать такой ордер.

Но с другой стороны, как бы мы плохо не относились к Лукашенко, в отличие от Путина он публично достаточно осторожно высказывается. Одна из причин, почему стало возможным привлечь к ответственности Путина и так называемого омбудсмена, это то, что они публично говорили о своих преступлениях, не боялись.

Вы наверняка видели, как расстреливали украинского солдата, который сказал «Слава Украине». В русской голове абсолютно нормально убить военнопленного, разбомбить Мариуполь, вывезти оттуда детей, а потом этих детей раздавать на усыновление россиянам, несмотря на то, что у некоторых этих детей остались родственники. В их голове это абсолютно нормально, поэтому они об этом открыто говорили.

Если мы говорим о Лукашенко, то какой бы подонок он не был, он не говорит таких вещей. В судебном процессе будет достаточно сложно доказать намерение. Если бы был доступ к секретным документам, разговорам и так далее, то это могло бы стать уликой. В случае с Лукашенко та демагогия, которую он говорит, за нее сложно с юридической точки зрения зацепиться. А Путин имел такую глупость. Ему казалось, что это хорошая выигрышная тема, что он якобы спасает детей после того, как уничтожил полумиллионный город. Я надеюсь, что и Лукашенко понесет ответственность, по крайней мере за агрессию, если не за другие преступления.

— Есть ли вероятность того, что Путина в качестве какой-то сделки с Западом в Гаагу выдадут российские элиты?

— Такая вероятность есть, это по большому счету югославский или сербский сценарий. Но его достаточно сложно предвидеть, поскольку мы не понимаем, насколько этот режим мощный, на сколько жизненных ресурсов хватит у самого Путина, сколько он проживет. Мы знаем, что в России ничего не происходит, а потом резко меняется все. Но теоретически следующему, кто придет в РФ к власти, надо будет дистанцироваться от проигрышной войны, от преступлений, пытаться выйти из-под санкций, сохранить свои какие-то личные капиталы. Десятки самых богатых людей в России потеряли доступ к своим награбленным богатствам. Поэтому есть вариант, когда Путина и других организаторов агрессии выдадут международному правосудию. Соответственно, взамен они могут получить какие-то поблажки в виде снятия санкций или чего-то такого. Теоретически такое возможно, но пока этого не видно.

Мы видим, что большинство россиян, как в нацистской Германии немцы, поддерживают своего фюрера русского мира. Они не собираются выходить на улицы не только чтобы протестовать против войны, они неспособны защитить даже своих мужей и сыновей, которых хватают и бросают в мясорубку. Особенно последние пару месяцев.

Есть видео в Сети, когда те, которых мы называем «чмобики», обращаются к каким-то абстрактным властям, что они не экипированы, не подготовлены, а их бросают сразу же на передовую. Если матери и жены не выходят на улицы, чтобы защитить своих детей, то представить себе, что они будут выходить за какую-то справедливость и другие вещи очень сложно. Поэтому я пока не вижу такого варианта, но теоретически он, конечно, есть, что Путина и его камарилью могут выдать международному правосудию.

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