Шольц рассказал о своих телефонных разговорах с Путиным 1 21.03.2023, 17:11

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Их разговоры, как правило, длились около полутора часов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц при ежегодной встрече издания Rheinische Post в Дюссельдорфе рассказал о своих телефонных переговорах с Владимиром Путиным. Статью пересказывает «Радио Свобода».

Последний раз Шольц и Путин созванивались в декабре прошлого года. По словам канцлера, «переговоры согласуются с союзниками Германии и потом выкристаллизовывается необходимость очередного обмена мнениями». Шольц разъяснил: «Это не то чтобы я посылал СМС и спрашивал, не хотим ли мы снова поговорить». По его словам, для таких целей существует специальное телефонное соединение.

Разговоры, как правило, длятся около полутора часов. По словам канцлера, иногда лидеры общаются на немецком языке, которым российский президент хорошо владеет со времени своей службы в звании офицера КГБ в ГДР. Иногда Путин отказывается от перевода на русский язык, поскольку уже понял сказанное Шольцем. «Если это подходит», Путин говорит по-немецки.

Шольц и Путин обращаются друг к другу на «Вы» (французский президент Эммануэль Макрон и Путин, например, общаются на «ты»). По словам Шольца, переговоры, несмотря на несовпадение позиций, ведутся в вежливом стиле. Однако канцлер подчеркнул, что во время разговоров «абсолютно ясно проговариваются наши чрезвычайно различные позиции в отношении войны в Украине». Шольц отметил: «Я постоянно совершенно отчетливо даю Путину понять, что лишь Россия несет ответственность за войну. Россия безосновательно напала на своего соседа, чтобы захватить себе части Украины или всю страну. Это фундаментально нарушает европейский миропорядок».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон стараются поддерживать телефонный контакт с Москвой. За это они подвергались жесткой критике Киева.

Ранее Шольц заявил, что «в любом случае разговоры необходимы». По его словам, Путину необходимо постоянно напоминать о мнении Запада насчет «преступной войны России против Украины».

Шольц не сказал, будет ли он поддерживать телефонный контакт с Путиным после того, как в отношении российского лидера был выдан ордер Международного уголовного суда на арест. Германия признает юрисдикцию этого суда и, по словам министра юстиции ФРГ, должна будет арестовать Путина, если российский лидер вдруг окажется на ее территории.

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