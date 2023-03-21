В ФСЗН предлагают белорусам временно отказаться от пенсий 11 21.03.2023, 17:22

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Фото: Reuters

Однако чиновники забыли о продолжительности жизни мужчин.

В ФСЗН рассказали про лайфхак, как белорусы могут увеличить свою пенсию. Для этого можно воспользоваться отложенной пенсией. Об этом заявила управляющая ФСЗН при Минтруда Юлия Бердникова в пресс-центре БЕЛТА. Ранее в Минтруда уже предлагали белорусам такой вариант увеличения своей пенсии.

Юлия Бердникова отметила, что отложенная пенсия — это еще один вариант повышения своих доходов после достижения пенсионного возраста.

«К примеру, женщина при достижении пенсионного возраста (58 лет) не выходит на пенсию, а продолжает работать еще пять лет — до 63 лет. То есть все эти 5 лет она имеет право на пенсию, но не получает ее. Если она начнет получать пенсионные выплаты с 63 лет, то размер пенсии может повыситься в 1,8 раз», — отметила она. Юлия Бердникова добавила, что в таком случае при средней пенсии в 670 рублей ежемесячные выплаты могут стать больше 1000 рублей.

По ее словам, для этого нужно отказаться от получения пенсии не менее чем на 2 месяца, подать соответствующее заявление в орган социальной защиты по месту нахождения пенсионного дела и продолжать работать с зарплатой не ниже минимальной.

Ранее в Минтруда сообщали, что воспользоваться такой возможностью могут те, кто достиг пенсионного возраста (мужчины — 63 года, женщины — 58 лет) и кому назначили пенсию по возрасту на общих основаниях, пишет zerkalo.io.

Напомним, средняя продолжительность жизни мужчин в Беларуси составляет около 64 лет, а женщин — 78 лет. Это данные за 2019 год, то есть до пандемии коронавируса, которая могла повлиять на этот показатель.

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