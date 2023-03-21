«Это день мужества и исторического провидения» 21.03.2023, 17:49

Александр Кабанов

Блогер Александр Кабанов рассказал, что для него значит День Воли.

Почему День Воли важен для прошлого и настоящего Беларуси?

На этот вопрос Telegram-каналу «Баста!» Александр Кабанов:

— Для меня День Воли — это в первую очередь День независимости Беларуси. Это день мужества и день исторического провидения. Абсолютно небольшая группа людей — патриотов нашей страны, в очень сложное время, когда с одной стороны большевики, с другой — поляки, немцы...

Когда Беларусь находилась под ударом, они приняли данное решение. При этом они прекрасно понимали, что будущее нашей страны только в независимости. Это было актуально тогда, актуально и сейчас. Это день всех патриотов страны. Это наше самоопределение. Важно помнить этот день, его историю, когда он появился. Я и сам буду его отмечать, как и сотни тысяч других белорусов.

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