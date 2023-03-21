«Все асоциальные личности района стали ходить сюда как на работу» 1 21.03.2023, 18:20

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Девушка показала «радости» жизни возле заготовительного пункта.

Старые дворы имеют свой шарм: высокие деревья, большие зеленые зоны между домами, тишина. Выглянешь в окно — и радуешься: столько простой красоты вокруг. Но все может в одночасье измениться. О том, как соседство с заготовительным пунктом вторсырья испортило жизнь целой пятиэтажке, Onlíner рассказала минчанка Лора.

Двор с «перчинкой»

В аккуратном доме на шесть подъездов и 88 квартир девушка живет около 20 лет. Минчанка вспоминает, как раньше выглядел двор на Белинского, 7: полянка, детская площадка с большой горкой, минимум машин и посторонних людей. Мамы не боялись отпускать детей гулять самостоятельно.

— Заготовительный пункт появился рядом с нами около семи лет назад, — вспоминает Лора. — И поначалу никаких проблем не было: есть и есть — дело-то нужное. Но со временем он стал местом притяжения определенной категории людей. Все асоциальные личности района стали ходить сюда как на работу.

Понятно, что эти люди не особо беспокоятся о том, чтобы оставить после себя чистоту и порядок. Территория вокруг пункта и нашего дома превратилась в схроны: то тут то там припрятаны бутылки, тележки, какие-то коляски, связки картона и еще какого-то добра. Убираем все это мы, жильцы, так как не хотим жить среди мусора.

Поскольку общественные туалеты здесь не оборудованы, сами можете представить, что у нас происходит. Да и как выражаются эти люди, несложно догадаться: мат слышен на весь двор. А еще и отдохнуть у меня под окном любят: крыша бойлерной как раз располагает — сели, распили, обсудили злободневные темы и пошли дальше по своим делам. И так несколько компаний за день. Никакие замечания и просьбы на них не действуют.

Тем жителям, у кого окна выходят во двор, нет никакого покоя. Ведь и сам пункт прилично шумит, когда идет перегрузка вторсырья.

Местные жители коллективно и поодиночке обращались во всех инстанции — от милиции до ЖКХ. На письма реагировали: на место выезжали комиссии, все обследовали, периодически находили нарушения, поручали их исправить. Работы выполнялись, но через некоторое время все возвращалось на круги своя.

Лора регулярно снимает «лайв-видео» из своего окна. Большую часть из них мы не станем показывать, чтобы вас не травмировать. Но вот вам четыре коротеньких ролика для того, чтобы прочувствовать атмосферу. Назвать их можно так: «Второй завтрак горожанина»; «Мощь тележки»; «Так звучит бьющееся стекло»; «Ночной шум».

— Нам говорят, что санитарные нормы соблюдены: мол, заготовительный пункт находится на расстоянии 70 метров от дома (по закону надо 60, то есть у нас даже больше). Это все так, но нам от этого не легче. Проблема ведь не в расстоянии, а в людях, которые ходят туда-сюда через двор, мусорят, кричат. Причем с раннего утра — с часов шести: им не спится, поэтому собираются еще задолго до открытия пункта и начинают «инвентаризацию» своих пожитков.

Также наш двор стал проездным: чтобы не нарушать правила дорожного движения, авто выезжают не на дорогу с односторонним движением, а ездят перед домом.

Лишены мы и своей детской площадки: якобы коммуникации не позволяют ее разместить. Но, простите, раньше можно было, а теперь — нет. Да и приемный пункт при тех же исходных данных все-таки «сел» на участок… Хотя, по-хорошему, отпускать детей во двор, когда их окружают такие личности, страшно: кто знает, кому и что в голову придет. Разве это нормально?

Мы понимаем, что такие пункты нужны и важны. С этим никто не спорит.

Но размещайте их на максимальном удалении от жилых домов: есть же промышленные уголки, пустыри, административные здания — в Первомайском районе хватает территории.

В одном из ответов еще за 2021 год нам пообещали, что найдут новую площадку для этого пункта. Но до сих пор ничего не изменилось, — переживает девушка.

Что скажет вторая сторона?

Организация «Белвторресурсы», которой и принадлежит заготовительный пункт в переулке Калинина, 16 и к которой мы обратились за комментарием, в свою очередь, пояснила, что ничего не нарушает: место размещения площадки согласовано, соответствует всем нормам, работает пункт по графику и делает важное дело (с этим никто не спорит).

— Данным ПЗП только за 2022 год собрано и поставлено на перерабатывающие предприятия 936,8 тонны вторичного сырья, что в значительной степени повлияло на улучшение экологической обстановки в зоне его деятельности.

Несложно представить реакцию местного населения, если бы вместо указанного ПЗП образовалась гора твердых коммунальных отходов весом 936,8 тонны.

Кроме того, за сданные 936,8 тонны ВМР и металлолома местному населению выплачено 344,9 тыс. рублей наличных денежных средств, что стало существенным дополнением к семейному бюджету сдатчиков.

На работу данного ПЗП поступало одно официальное обращение от 07.04.2022 в части принятия мер по наведению порядка. Также поступали схожие обращения по телефону горячей линии. По итогам рассмотрения обращений заготовителю указано на необходимость строгого соблюдения им требований, предъявляемых к ПЗП, а также санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, в том числе на прилегающей к ПЗП территории. Он предупрежден о том, что в случае установления фактов их несоблюдения будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Работа данного ПЗП находится у специалистов Общества на особом контроле, — объяснили в «Белвторресурсах», не ответив, правда, на вопрос, рассматривается ли Обществом возможность переноса заготовительного пункта в другое место.

Исполком Первомайского района тоже в курсе ситуации. Так, в администрации отмечают, что в 2022 году поступало три обращения по поводу работы заготовительного пункта, а в недавно начавшемся 2023-м — одно. «Администрацией дополнительно поручено управлению внутренних дел усиление контроля за территорией, прилегающей к пункту, с целью предотвращения совершения правонарушений». 15 марта сотрудники администрации побывали на месте и установили, что территория находится в удовлетворительном состоянии. В план по текущему ремонту на 2023 год включены работы по благоустройству территории (грунтового покрытия) и окраске контейнерной площадки. Справиться должны до конца июня.

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