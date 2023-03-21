Путин заявил о готовности России перейти на юани для торговли 11 21.03.2023, 18:23

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В частности — для расчетов с Азией, Африкой, Латинской Америкой.

Россия готова переходить на расчеты в юанях в торговле с другими странами. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин 21 марта во время российско-китайских переговоров в расширенном составе. Прямую трансляцию встречи вел РБК.

— Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов в юанях будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах, — сказал Путин.

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