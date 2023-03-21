«Незадолго до смерти он съездил к родителям» 2 21.03.2023, 19:10

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Роберт Тимофеев. Фото: «ВКонтакте»

В версию о суициде знакомые семьи 19-летнего срочника, погибшего на белорусско-польской границе, не верят.

Тело военнослужащего-срочника обнаружили днем 20 марта в отделении пограничного контроля «Высоко-Литовск», которое находится в деревне Оберовщина Каменецкого района. Госпогранкомитет сообщил, что 19-летний солдат совершил суицид. Как стало известно «Зеркалу» от близких семьи умершего, молодого человека звали Роберт Тимофеев и в армии он служил поваром.

Родственники семьи, с которыми связалось «Зеркало», подтвердили, что в заявлении Госпогранкомитета действительно речь идет о Роберте Тимофееве, однако других деталей не рассказали. В версию о суициде они не верят.

Рассказать о молодом человека согласился его знакомый, который хорошо знает семью солдата. По его словам, у молодого человека было пять братьев и сестер и до армии он вместе с ними жил в Минске.

— Это прекрасная и очень дружная семья! Они верующие люди, очень много занимаются христианским служением. Помогают другим, — говорит читатель. — Раньше у родителей была фамилия Тимофеевы. Но они решили перейти на свою немецкую Крейбринг, так как являются этническими немцами. Правда, сменил ли фамилию Роберт, не знаю. Они собирались эмигрировать в Германию, где живут их родственники, но не успели подготовить все документы и выехать из страны. А потом его призвали в октябре прошлого года. Родители тоже решили остаться, пока сын в армии.

До службы в пограничных войсках Роберт учился на повара, рассказывает знакомый парня.

— Затем Роберту дали возможность съездить в Минск и навестить родителей. Как я понимаю, это была их последняя встреча, — говорит собеседник. — Что произошло с Робертом? Боюсь, об этом мы можем никогда не узнать. Командование части наверняка будет все отрицать и выставлять смерть Роберта как суицид (даже если это не так), чтобы снять с себя всю ответственность. Но всем нам очень не понятно: как он оказался на каком-то там КПП? Ведь его место в горячем цехе солдатской столовой. А тут, я так понимаю, он находился с табельным оружием.

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