США ускорят передачу танков Украине 3 21.03.2023, 19:11

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ВСУ ожидают, что танки M1 Abrams поступят осенью.

Администрация Белого дома ускорит отправку боевых танков M1 Abrams в Украину, рассказал во вторник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает Bloomberg.

По словам Кирби, Пентагон вскоре представит обновленный график поставки танков. Возможно, США смогут передать Abrams Украине «немного быстрее, чем ожидалось ранее», отметил он.

«Есть некоторые изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его», — сказал Кирби в эфире MSNBC.

США ускорят поставку танков в Украину до девяти месяцев, рассказали Bloomberg осведомленные источники. По их словам, Вооруженные силы Украины ожидают, что танки M1 Abrams поступят осенью. Пентагон должен объявить о новом графике позже во вторник, добавили собеседники агентства.

Для того, чтобы ускорить отправку танков, подрядчик Минобороны General Dynamics Corp. переоборудует корпусы старых танков в модель M1A1 SA для Abrams, рассказали два источника агентства в военном ведомстве. Ранее официальный представитель Пентагона говорила, что в Украину отправят более современную модификацию М1А2.

В январе США объявили, что отправят в Украину 31 танк M1 Abrams для контрнаступления и освобождения оккупированных Россией территорий. По первоначальному плану транспортировка боевых машин должна была занять больше года, заявляли тогда в Пентагоне. Министр армии США Кристин Вороту говорила, что ведомство рассматривает разные варианты отправки танков, однако все они подразумевают значительные сроки доставки, и «это не будет вопросом нескольких недель».

Причина долгой транспортировки в ограниченности танков M1 Abrams, а также в сложности их управления, которому нужно научить украинских военных, объяснил Кирби в эфире MSNBC. «Базовая подготовка американских солдат по танкам Abrams длится 16 недель, и это только базовая подготовка», — сказал он.

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