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До +16°С ожидается в Беларуси 22 марта

  • 21.03.2023, 19:41
До +16°С ожидается в Беларуси 22 марта

Будет преимущественно без осадков.

До 16 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 22 марта, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь днем местами по северо-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен туман, по северо-востоку на некоторых участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4. Днем будет 8-14 градусов тепла, по юго-западу — до плюс 16.

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