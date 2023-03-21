Путин и Си Цзиньпин подписали два совместных заявления

Путин и Си Цзиньпин подписали два совместных заявления7
- 21.03.2023, 19:49
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РФ становится вассалом Китая?
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров в Кремле 21 марта подписали два совместных заявления, сообщает ТАСС.
В этих заявлениях идет речь об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Отмечается, что церемония прошла в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.
На официальном сайте президента РФ перечислены все документы, подписанные во время визита китайского лидера. Всего их 14. Кроме упомянутых двух заявлений, это ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве в разных сферах – от научного сотрудничества до производства телепрограмм.