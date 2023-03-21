В Минске две школьницы увязли по пояс в «зыбучих песках» 6 21.03.2023, 19:59

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Их доставали спасатели.

Две девочки застряли в грязи в столичном жилом квартале Лошица. Подробности их спасения рассказали в МЧС.

21 марта около 15.00 в дежурную службу обратился минчанин, который сообщил о том, что возле дома № 1 на улице Прушинских попали в беду две школьницы: 8 и 9 лет.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что девочки гуляли и «по неосторожности увязли в мягком грунте по пояс». До приезда МЧС их удерживали очевидцы: семейная пара, которая заметила застрявших детей.

При помощи спасательного оборудования девочек достали из мягкого грунта и передали прибывшей бригаде скорой. После осмотра медиками они были госпитализированы с гипотермией.

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