СNN: США отправят ЗРК Patriot в Украину быстрее, чем планировалось 6 21.03.2023, 20:05

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Украинские солдаты впечатляют и быстро учатся.

Американские системы ПВО Patriot будут переброшены в Украину быстрее, чем планировалось ранее, сообщает СNN cо ссылкой на представителей министерства обороны США.

По данным источников, группа из 65 украинских солдат завершит обучение работе с ЗРК в США в ближайшие дни. Затем украинских военных отправят в Европу для дополнительной подготовки.

По словам официальных лиц, американские инструкторы в Форт-Силле, где 65 украинцев проходят обучение с 15 января, смогли значительно ускорить подготовку благодаря базовым знаниям украинцев о системах ПВО.

«Наша оценка такова, что украинские солдаты впечатляют и абсолютно быстро учатся», — сказал бригадный генерал Шейн Морган.

Морган добавил, что благодаря обширным знаниям в области противовоздушной обороны и опыту работы в зоне боевых действий украинским военным было легче освоить системы Patriot.

Американские военные выделили на обучение 10 недель, но украинцы прошли его примерно за 8 недель. График тренировок был «агрессивным», а украинцы тренировались ежедневно с 7 утра до 6 вечера, сообщили военные США.

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