Украинцы из французского ЗРК Crotale «отработали» по российской крылатой ракете 1 21.03.2023, 20:14

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Видеофакт.

В Минобороны Украины обнародовали видео, как украинские военные с помощью французского зенитного ракетного комплекса малой дальности Crotale NG попали в российскую крылатую ракету.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

С помощью Crotale NG, которые находится на вооружении в Вооруженных силах Украины, было осуществлено два пуска по российской крылатой ракете.

«Первый: не попал в цель. Второй: В цель!» - добавляют в Минобороны Украины.

French short-range air defense system "Crotale NG" is in service with the #UAarmy.

Two launches targeting a russian cruise missile.

First one: missed the target.

Second one: Goooal!



🎥@GeneralStaffUA pic.twitter.com/3gWVbX33nJ — Defense of Ukraine (@DefenceU) March 20, 2023

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