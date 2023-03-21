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Украинцы из французского ЗРК Crotale «отработали» по российской крылатой ракете

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  • 21.03.2023, 20:14
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Украинцы из французского ЗРК Crotale «отработали» по российской крылатой ракете

Видеофакт.

В Минобороны Украины обнародовали видео, как украинские военные с помощью французского зенитного ракетного комплекса малой дальности Crotale NG попали в российскую крылатую ракету.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

С помощью Crotale NG, которые находится на вооружении в Вооруженных силах Украины, было осуществлено два пуска по российской крылатой ракете.

«Первый: не попал в цель. Второй: В цель!» - добавляют в Минобороны Украины.

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