Украинцы из французского ЗРК Crotale «отработали» по российской крылатой ракете

Украинцы из французского ЗРК Crotale «отработали» по российской крылатой ракете1
- 21.03.2023, 20:14
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Видеофакт.
В Минобороны Украины обнародовали видео, как украинские военные с помощью французского зенитного ракетного комплекса малой дальности Crotale NG попали в российскую крылатую ракету.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
С помощью Crotale NG, которые находится на вооружении в Вооруженных силах Украины, было осуществлено два пуска по российской крылатой ракете.
«Первый: не попал в цель. Второй: В цель!» - добавляют в Минобороны Украины.
French short-range air defense system "Crotale NG" is in service with the #UAarmy.— Defense of Ukraine (@DefenceU) March 20, 2023
Two launches targeting a russian cruise missile.
First one: missed the target.
Second one: Goooal!
🎥@GeneralStaffUA pic.twitter.com/3gWVbX33nJ