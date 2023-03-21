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Мобильный оператор life:) объявил об оптимизации тарифных планов

  • 21.03.2023, 20:26
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Мобильный оператор life:) объявил об оптимизации тарифных планов

Что изменится для клиентов.

Мобильный оператор life:) объявил о том, что с 28 марта закроет некоторые тарифные планы. В компании называют это оптимизацией тарифов.

«Пришло время окончательно закрыть такие тарифные планы как S, M, L, XL и XXL», — сообщили в компании. Взамен клиентам-физлицам предложат новые тарифы «Бесконечный» и «Бесконечный+».

Изменения также введут и для клиентов-юрлиц, для них закроют архивные тарифы «Андроид life:)» и «Интернет». Взамен клиентам предложат тариф «Старт».

В компании уточняют, что самостоятельно сменить тарифный план можно в мобильном приложении, в личном кабинете или через USSD-запрос.

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