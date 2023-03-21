Грузинский футболист «Наполи» Кварацхелия подорожал на 25 миллионов евро
- 21.03.2023, 21:08
На счету 22-летнего грузина 14 голов и 16 результативных передач в 30 матчах.
Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов итальянской Серии А.
Самым дорогим игроком чемпионата Италии по версии портала стал нападающий «Наполи» Виктор Осимхен (€ 100 млн). Значительно прибавил в стоимости его грузинский одноклубник Хвича Кварацхелия. Его показатель поднялся на € 25 млн и теперь достигает € 85 млн.
На счету 22-летнего Кварацхелии 14 голов и 16 результативных передач в 30 матчах нынешнего сезона. Он стал футболистом «Наполи» летом 2022 года, перейдя из батумского «Динамо».