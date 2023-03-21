Украинская бригада «Рубеж» уничтожила 10 оккупантов 1 21.03.2023, 21:09

Россияне получили по зубам.

За минувшие сутки военные бригады «Рубеж» уничтожили 10 оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Украины.

В министерстве сообщили, что россияне не оставляют попыток захватить Бахмут. Несмотря на серьезное сопротивление украинских военных, враг атакует штурмовыми группами до 10 человек.

«Динамика штурмов достаточно высока, но наши парни держатся крепко», - заявили в МВД Украины.

В пресс-центре министерства также сообщили, что, чтобы добиться хоть какого-то результата, враг прибегает к уловкам. Сейчас россияне очень быстро копают небольшие «лисьи норы» – это небольшой тоннель глубиной до двух метров.

«Большое количество таких окопов помогает приблизиться к нашим позициям. Но враги быстро получают по зубам и отступают, чтобы через некоторое время снова попытаться прорвать линию обороны», - подчеркнули в министерстве.

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