Зеленский примет участие в саммите G7 в Японии 21.03.2023, 21:37

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Владимир Зеленский

Президент Украины примет участие в майском саммите по видеосвязи.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен виртуально присутствовать на предстоящем саммите G7 в Японии.

Об этом сообщает Sky News.

По словам главы государства, он примет участие в майском саммите в Хиросиме по видеосвязи после получения приглашения от премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Это будет второй раз, когда Зеленский виртуально выступает перед делегатами G7, после того как в июне 2022 года он выступил на саммите в Германии по видеосвязи.

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