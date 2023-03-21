На поверхности Солнца поднялось «плазменное торнадо» высотой в 14 Земель 21.03.2023, 22:16

2,540

Видео.

Обсерватория солнечной динамики NASA зафиксировала «солнечное торнадо» над северным полюсом Солнца высотой в 14 Земель. Об этом сообщает SpaceWeather.

Закрученная нить кипящей плазмы продолжала расти в атмосфере Солнца в течение трех дней, достигнув 18 марта высоты 120 000 километров или 14 земных высот. После чего вихрь выбросил плазменное облако из атмосферы в окружающее пространство. К счастью, это не отразится на нашей планете.

Британское метеорологическое бюро Met Office охарактеризовало солнечную активность как «умеренную», с шестью пятнами, видимыми на диске светила. Самое большое из этих пятен, расположенное у юго-восточного края Солнца, может повлечь за собой солнечные вспышки и извержения плазмы в ближайшие дни, что может повлиять на космическую погоду вокруг Земли.

Кроме того, в короне Солнца существуют две корональные дыры – отверстия в магнитном поле Солнца, которые извергают большое количество скоростного солнечного ветра. Этот солнечный ветер, сгусток намагниченного газа, может вызвать геомагнитные бури на Земле. Метеорологическая служба ожидает лишь незначительную геомагнитную бурю G1, но даже этого может быть достаточно, чтобы вызвать полярные сияния в более высоких широтах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».