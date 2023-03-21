В Бресте скончался первый главный тренер БГК им. Мешкова 21.03.2023, 23:11

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Владимир Савко

Владимиру Савко было 60 лет.

Пресс-служба «Мешков Брест» сообщила о том, что 20 марта не стало экс-тренера команды Владимира Савко. Ему было 60 лет.

В последнее время Савко работал с детьми в брестском Центре олимпийского резерва на базе «Виктории», входил в штаб женского «Берестья», а также ассистировал Олегу Свитичу в ЦОР-БГК, который сейчас идет на первом месте во втором дивизионе чемпионата Беларуси.

Полторы недели назад команда Свитича и Савко выиграла Олимпийские дни молодежи – и наставник радовался медалям вместе с подопечными.

Под руководством Владимира Савко «Мешков Брест» выигрывала дебютные титулы чемпионов страны.

В прошлом году брестские болельщики признали Савко лучшим тренером в истории брестского клуба.

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