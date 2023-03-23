Я устал, я ухожу 1 Андрей Окунь

23.03.2023, 8:48

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Больше нет той бандитской улыбочки и хитрого прищура маленьких глазок.

Владимир Зеленский накануне снова посетил прифронтовую зону, наградив защитников Бахмута и обесценив недавнюю попытку Путина казаться решительным лидером. Вообще, все эти ролики про то, как президенты посещают фронт, создаются с одной целью: показать силу и вовлеченность первого лица в войну. «Он с нами и он полностью контролирует ситуацию», - вот их главный посыл. И украинцы формулируют эту мысль гораздо эффективнее.

Во-первых, они профессиональнее работают на местности. Зеленского на таких выездах сопровождают несколько камер, благодаря чему итоговая картинка получается более интересной и живой за счет разных ракурсов. Во-вторых, украинский президент в разы раскованнее и энергичнее взаимодействует с гражданами. От происходящего не несет царской официальщиной, а люди в кадре не бегают вокруг важной персоны робко на цыпочках. Ну, и, в-третьих, Зеленский всегда оказывается вокруг самых горячих точек.

В свою очередь Путин нам запомнился в основном ночной вылазкой в Мариуполь, где он, крадучись, перебирался по отстроенному району города. На этом все.

Зеленский заинтересован зарабатывать доверие своих граждан. Путин давно не ориентируется на мнение простых людей. Да и кажется, что российскому президенту все это давно осточертело.

Он не фонтанирует энергией в кадре, не входит в кураж и более не способен включать хоть какую-то харизму. Все чаще под камерами он выглядит уставшим и напряженным. Больше нет той бандитской улыбочки и хитрого прищура маленьких глазок, которыми Путин одарял аудиторию в первые годы своего правления. Из президентских появлений на публике пропала энергия. Кажется, еще немного, и он повернется, посмотрит прямо в камеру и скажет: «Я устал, я ухожу».

Путин проиграл личную дуэль с Зеленским. Это можно сказать наверняка. Путин никогда не появится на фронте. Вокруг него не будут толпиться счастливые люди, а солдаты не будут подходить, чтобы сделать селфи. Потому что Путин стар и труслив. Потому что собственная шкура ему важнее жизней тех россиян, которых отправили на смерть по его приказу.

Андрей Окунь, t.me

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