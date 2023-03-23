На границе Беларуси с Украиной сформировали новый На границе Беларуси с Украиной сформировали новый зенитно-ракетный полк 23.03.2023, 9:05

Туда отправляется Хренин.

В Беларуси сформирован новый зенитный ракетный полк. Он размещается в Лунинце, недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Сегодня расположение полка посетит министр обороны Виктор Хренин.

«При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в прошлом году на аэродроме в Лунинце размещались российские авиаподразделения. В начале этого года появлялась информация о ремонте казарм в районе аэродрома. В январе 2022 года Александр Лукашенко посещал его. Тогда обсуждалось, что нужно сделать как в Лунинце, так и в Беларуси в целом по системе ПВО. За прошедшее время Беларусь успела получить от РФ ЗРК С-400.

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