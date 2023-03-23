«Беллегпром» открывает магазин «Да дому» в Чечне
- 23.03.2023, 9:19
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Вместо Zara Home и IKEA.
Первый белорусский магазин «Да Дому», ассортимент товаров которого должен заместить зарубежные бренды Zara Home и IKEA, планируют открыть в столице Чечни. Об этом ТАСС сообщила председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина.
«Мы хотим в Грозном открыть «Да Дому». Сегодня провели переговоры с руководством «Грозный-Молл», они сказали свои условия, мы свои. Просчитаем бизнес-план, и если все пройдет, это будет первый такой белорусский магазин в России», — отметила Лугина.
По ее словам, в Грозном и прилегающих городах Северного Кавказа есть потенциал и белорусская сторона готова заходить через производство, а также осваивать торговую сеть.
20 марта в столицу Чечни Грозный уже прибыла делегация из Беларуси во главе с председателем госконцерна «Беллегпром» Татьяной Лугиной. Минск и Грозный уже договорились о том, что «Моготекс» будет шить в Чечне форму для российских солдат, воюющих в Украине.