«Беллегпром» открывает магазин «Да дому» в Чечне 23.03.2023, 9:19

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фото: sb.by

Вместо Zara Home и IKEA.

Первый белорусский магазин «Да Дому», ассортимент товаров которого должен заместить зарубежные бренды Zara Home и IKEA, планируют открыть в столице Чечни. Об этом ТАСС сообщила председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина.

«Мы хотим в Грозном открыть «Да Дому». Сегодня провели переговоры с руководством «Грозный-Молл», они сказали свои условия, мы свои. Просчитаем бизнес-план, и если все пройдет, это будет первый такой белорусский магазин в России», — отметила Лугина.

По ее словам, в Грозном и прилегающих городах Северного Кавказа есть потенциал и белорусская сторона готова заходить через производство, а также осваивать торговую сеть.

20 марта в столицу Чечни Грозный уже прибыла делегация из Беларуси во главе с председателем госконцерна «Беллегпром» Татьяной Лугиной. Минск и Грозный уже договорились о том, что «Моготекс» будет шить в Чечне форму для российских солдат, воюющих в Украине.

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