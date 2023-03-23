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Видеофакт: Снайпер ВСУ ликвидировал окукупанта специальным патроном Lapua Magnum

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  • 23.03.2023, 9:36
  • 4,176
Видеофакт: Снайпер ВСУ ликвидировал окукупанта специальным патроном Lapua Magnum

Точный выстрел был сделан под Бахмутом.

Снайпер 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады уничтожил российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, точный выстрел снайпер произвел специальным патроном финского производства 338 Lapua Magnum, разработанным для военных снайперов для эффективной стрельбы на большое расстояние.

«Душевная встреча 338 LM с оккупантом под Бахмутом», – говорится в комментарии к видео ликвидации захватчика.

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