Сырский: «Вагнер» выдыхается под Бахмутом и ВСУ скоро воспользуются случаем 23.03.2023, 10:20

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Александр Сырский

Разгром россиян будет идти по сценарию операций под под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском.

Российская армия не оставляет попыток взять Бахмут Донецкой области, где задействованы по большей части наемники ЧВК «Вагнера». РФ теряет большие силы на этом отрезке фронта и ВСУ не преминут воспользоваться тем, что оккупанты «выдыхаются», как это было, например, под Киевом и под Харьковом.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

«Агрессор не оставляет надежды любой ценой взять Бахмут, несмотря на потери ни в живой силе, ни в технике. Основными силами РФ на этом направлении являются представители ЧВК «Вагнера», - рассказал он.

По словам Сырского, не жалея ничего оккупанты «теряют значительные силы и выдыхаются».

«Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском», - сказал генерал.

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