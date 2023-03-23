Лукашисты устроили «хапуны» в Орше и Гомеле 4 23.03.2023, 10:18

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Задержаны десятки человек.

В течение нескольких дней подряд oршанская милиция проводила обыски и задерживала людей за посты в социальных сетях.

В результате рейда они поймали как минимум 12 человек в Орше, и одного жителя Сенно. Всем задержанным мужчинам оршанские судьи назначили наказание в виде административного ареста от 10 до 15 суток, а каждую женщину штрафовали на 1 850 рублей, сообщает «Витебская весна».

Известно, что первым, кто попал под репрессии, был оршанец, член оргкомитета по созданию Социал-демократической партии «Грамада» Александр Школьников.

Позже появилась информация о задержании и обыске в его квартире. Александр — инвалид по зрению, однако до суда милиционеры отправили его в изолятор временного содержания.

Суд арестовал Школьникова минимум на 10 суток.

Кроме того, лукашисты продемонстрировали видео, записанные с семью задержанными из Гомеля, Мозыря и Калинковичей. Их обвиняют в проявлении нелояльности к режиму Лукашенко, пишет «Флагшток».

Среди задержанных — Александр Тарасевич и Вероника Николкина, а также жители Мозыря Николай Пышник и Кирилл Гамаюнов. Сообщается, что их задержали за «подписки на телеграм-каналы и негативные высказывания в сторону силовиков и российских войск».

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