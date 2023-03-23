Пионтковский: США готовят два удара для уничтожения «легиона тьмы» Китая и РФ 3 23.03.2023, 10:41

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Андрей Пионтковский

Вашингтон действует на упреждение.

Президент США Джо Байден готовит «последнее предупреждение» лидеру Китая Си Цзиньпину, который вместе с Россией и Ираном формирует антиамериканский «легион тьмы».

Такую точку зрения озвучил политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире телеканала FREEДOM, комментируя заявление Белого дома о работе американской стороны над организацией переговоров глав США и КНР.

«У Си головокружение от внутриполитических успехов - он, по сути, осуществил государственный переворот, покончил с наследием Дэн Сяопина о смене партийных лидеров, и внешнеполитических - он изменил ситуацию на Ближнем Востоке. У него сейчас явная эйфория и он создает этот антиамериканский легион тьмы. Это наконец поняли в Вашингтоне. Это (готовящиеся переговоры между лидерами США и Китая - ред.) последнее предупреждение, которые собираются ему (Си Цзиньпину - ред.) сделать Соединенные Штаты. Вопрос сейчас в том, в каком объеме будет оказываться (Китаем - ред.) военная помощь (России - ред.)», - заявил аналитик.

По мнению эксперта, Вашингтон готовит два превентивных удара, чтобы не допустить создания вышеупомянутого союза.

«Предотвратить создание этой империи зла двумя превентивными ударами: разгромить Путина в Украине и помочь Израилю уничтожить ядерный потенциал Ирана. Обе этих задачи должны быть решены в 2023 году», - добавил собеседник.

По словам Пионтковского, в последнее время США резко изменили свою позицию по войне в Украине: сейчас они уже не рассматривают никакого другого исхода, кроме поражения России.

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