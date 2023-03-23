Ученые расшифровали ДНК Бетховена 23.03.2023, 11:12

Но главную тайну великого композитора так и не раскрыли.

Ученые Кембриджского университета расшифровали ДНК выдающегося немецкого композитора Людвига ван Бетховена, но не смогли определить причину его ранней кончины.

Исследователи во главе с Тристаном Беггом проанализировали пряди волос композитора, которые хранились в частных коллекциях (всего прядей было 8, но аутентичными признаны только 5), и на основе генной секвенции выявили, какими болезнями страдал Бетховен, передает Би-би-си.

О причине смерти композитора начали спорить почти сразу, однако за 200 лет прийти к однозначному выводу так и не удалось. Не смогли это сделать и ученые из Кембриджа.

Однако им удалось выяснить, что у Бетховена была генетическая предрасположенность к заболеваниям печени, а в конце жизни он заразился гепатитом В.

Как рассказал Тристан Бегг, изучив записи композитора за последние 10 лет его жизни, ученые пришли к выводу, что Бетховен регулярно пил, но сколько, ученым оценить было сложно.

«Большинство его современников говорило, что по стандартам Вены начала XIX века он пил умеренно, однако скорее всего, речь шла о дозах алкоголя, которые сегодня считаются вредными», - сказал он.

«Если потребление алкоголя было большим на протяжении длительного времени, то ввиду генетической предрасположенности это могло стать причиной цирроза», - сказал исследователь.

А вот на причины его прогрессирующей глухоты, генетический анализ образцов волос композитора свет не пролил.

Ученые отметили, что причиной смерти могли стать несколько причин, и более точно это смогут установить дальнейшие исследования.

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