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Священник РПЦ шокировал своей «проповедью» для военных РФ

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  • 23.03.2023, 11:44
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Священник РПЦ шокировал своей «проповедью» для военных РФ

Российских солдат «благословляют» странными цитатами.

Российские оккупанты продолжают воевать против Украины, убивать мирных людей, в том числе и детей. Российские священники не стесняются благословлять оккупантов на такое и даже шокируют словами, которые церковники им говорят.

В Сети распространяется видео, на котором слышно, как священник Российской православной церкви говорит о том, что украинский народ якобы «сбился с пути истинного». Также российский поп зачитывает ужасные строчки одного псалома, сообщает glavred.info.

«Блажен тот, кто возьмет младенцев твоих и разобьет о камень», - говорит священник.

Как сообщал сайт Charter97.org, протоиерей РПЦ Андрей Ткачев призвал бомбить Украину «Градами» с молитвой.

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