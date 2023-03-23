Житель Витебска обстрелял отдел принудительного исполнения МВД 2 23.03.2023, 12:00

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Мужчина успел совершить два выстрела.

Житель Витебска из пневматики обстрелял дверь отдела принудительного исполнения, сообщает пресс-служба МВД. Он не являлся должником и никаких проблем с приставами не имел. По его словам, он думал, что стреляет по магазину.

40-летний витебчанин пришел в гости к своему коллеге. Выпивая, хозяин похвастался гостю пневматическим пистолетом, а тот попросил дать пострелять из оружия.

Выйдя на балкон квартиры, мужчина прицелился и произвел два выстрела в сторону двери. Она находилась на расстоянии примерно 20 метров, а потому витебчанин без труда попал по мишени.

Два попадания пули в дверь отдела принудительного исполнения были обнаружены судебными исполнителями. После этого они обратились за помощью в милицию.

В милиции мужчина объяснил, что не является должником и никаких проблем с приставами не имел. По его словам, он думал, что стреляет по магазину.

В отношении него возбудили уголовное дело за хулиганство. Также ему предстоит выплатить ущерб в размере 700 рублей.

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