Toyota рассекретила уникальный внедорожник на базе Land Cruiser 23.03.2023, 12:51

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Стали известны первые подробности о новом авто.

Появилась первая информация про новый Toyota 4Runner. Пятое поколение рамного внедорожника дебютирует в первой половине 2024 года. Об этом пишет американское издание Motor Trend.

Нынешний Toyota 4Runner выпускают с 2009 года и модель уже давно требует замены. Она не соответствует многим современным нормам и ей не хватает новых технологий.

Внедорожник породнится с Toyota Land Cruiser 300 и Sequoia, ведь будет построен на той же рамной платформе TNGA-F. К слову, эту же архитектуру будет использовать и новый Toyota Land Cruiser Prado.

Фото: Motor Trend | Новый Toyota 4Runner появится в 2025 году

Судя по рендерам, Toyota 4Runner 2025 сохранит брутальный угловатый дизайн. Концепция модели не изменится, то есть она по-прежнему будет хорошо приспособлена к бездорожью.

Внедорожник Toyota 4Runner получит абсолютно новые двигатели. На смену бензиновому V6 придет 2,4-литровая 275-сильная турбочетверка от Lexus RX 2023. Также ожидается гибридная модификация – силовую установку для нее могут позаимствовать у Toyota Crown либо Sequoia. Также авто получит 10-ступенчатую автоматическую КПП и полностью новую подвеску.

Нынешний Toyota 4Runner выпускают с 2009 года

Фото: Toyota

Новый Toyota 4Runner поступит в продажу со второго квартала 2025 года. Стоимость внедорожника составит от 40 000 до 55 000 долларов.

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