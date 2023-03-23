Toyota рассекретила уникальный внедорожник на базе Land Cruiser
- 23.03.2023, 12:51
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Стали известны первые подробности о новом авто.
Появилась первая информация про новый Toyota 4Runner. Пятое поколение рамного внедорожника дебютирует в первой половине 2024 года. Об этом пишет американское издание Motor Trend.
Нынешний Toyota 4Runner выпускают с 2009 года и модель уже давно требует замены. Она не соответствует многим современным нормам и ей не хватает новых технологий.
Внедорожник породнится с Toyota Land Cruiser 300 и Sequoia, ведь будет построен на той же рамной платформе TNGA-F. К слову, эту же архитектуру будет использовать и новый Toyota Land Cruiser Prado.
Судя по рендерам, Toyota 4Runner 2025 сохранит брутальный угловатый дизайн. Концепция модели не изменится, то есть она по-прежнему будет хорошо приспособлена к бездорожью.
Внедорожник Toyota 4Runner получит абсолютно новые двигатели. На смену бензиновому V6 придет 2,4-литровая 275-сильная турбочетверка от Lexus RX 2023. Также ожидается гибридная модификация – силовую установку для нее могут позаимствовать у Toyota Crown либо Sequoia. Также авто получит 10-ступенчатую автоматическую КПП и полностью новую подвеску.
Новый Toyota 4Runner поступит в продажу со второго квартала 2025 года. Стоимость внедорожника составит от 40 000 до 55 000 долларов.