США ответили на угрозы Лукашенко 18 23.03.2023, 13:18

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Белорусский диктатор заявлял, что РФ поставит ему «снаряды с настоящим ураном».

Американские власти не поставляют Украине снаряды с обедненным ураном, которые Киеву планирует поставить Лондон. Однако Россия преувеличивает угрозу от применения таких боеприпасов, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, комментируя угрозы со стороны РФ и Лукашенко.

Джон Кирби на брифинге в Белом доме заявил, что Москва использует снаряды с обедненным ураном в качестве «пугала».

«Это широко распространенный тип боеприпасов, который используется десятилетиями из-за его бронебойных свойств», — сказал он.

«Я думаю, что на самом деле Россия просто не хочет, чтобы Украина продолжала выводить из строя ее танки. Если Россия так обеспокоена за судьбу своих танков и танкистов, пусть просто переправит их обратно через границу и выведет из Украины. Им там не место изначально», — сказал Кирби.

Один из журналистов задал уточняющий вопрос, что в США думают о угрозах применения ядерного оружия со стороны Беларуси и России в ответ на поставки Украине снарядов в обедненным ураном.

Кирби в ответ на это еще раз подчеркнул, что США не поставляют Украине снаряды такого типа. При этом он отметил, сославшись на медицинские исследования, что снаряды с обедненным ураном не являются радиоактивными и не относятся к ядерному оружию.

Как писал сайт Charter97.org, cамозванец Лукашенко 22 марта в Хатыни пообщался с российскими и белорусскими пропагандистами.

«А Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном, — заявил Лукашенко. — Вот это самое страшное и самое опасное. И потом вы увидите — ответ будет страшный. Для всей планеты уроком будет. У России не только обедненный уран, как вы знаете», — заявил белорусский диктатор.

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